Интриги косоваров

Новости

Число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае выросло до четырех 10:24
В столице оштрафованы 111 нарушителей режима самоизоляции 10:23
После объявления пандемии COVID-19 в Киргизии подорожали мясо и картофель 09:59
Кабмин поручил Минфину продумать допподдержку курортного лечения ветеранов 09:47
На и.о. замглавы Хакасии завели уголовное дело 09:45
Москалькова проверила меры защиты от коронавируса в Бутырском СИЗО 09:35
Белоусов до 20 апреля доложит о предложениях по оптимизации расходов бюджета 09:30
Зеленского уличили в невыполнении предвыборных обещаний 09:30
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту крушения самолета 09:24
Из Таиланда во Владивосток вылетел самолет с российскими гражданами 08:50
Более четырех тысяч пожилых москвичей получили дрова и уголь для своих дач 08:48
В Грузии временно запретили легковые автомобили 08:41
При крушении самолета в Хабаровском крае погибли три человека 08:40
Китай предложил Франции усилить совместную поддержку ВОЗ 08:38
Названы распространенные заболевания, предшествующие раку 08:21
На место падения самолета в Хабаровском крае выехали спасатели 08:17
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет 08:13
Британцы жгут сотовые вышки из-за боязни распространения вируса 08:11
Ректор Московской духовной академии подтвердил заражение коронавирусом 08:05
Агрегаторов призвали не работать с перевозящими людей без пропусков таксистами 07:42
Израильский Моссад активно подключился к борьбе с коронавирусом 07:42
Департамент имущественных отношений создан в Минфине РФ 07:25
В Великобритании фламинго нарушил "домашний режим" 07:14
Спецслужбы США не нашли доказательств "китайского происхождения" COVID-19 07:04
По подозрению во взятке задержан и.о. замглавы Хакасии 06:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
18.04.2020 09:52
Рубрика: В мире

Интриги косоваров

Текст: Александр Борисов ("Российская газета", Белград)
17 февраля 2008 года Косово - автономный край Сербии - при непосредственной поддержке Вашингтона и Берлина объявил о провозглашении независимости, нарушив тем самым международное право: резолюцию Совета Безопасности ООН 1244 и Хельсинкские соглашения. Это создало крайне опасный прецедент, о чем неоднократно предупреждала Москва. С исторической точки зрения прошло не так много времени, и вот уже сами косовские власти пытаются отстоять целостность собственного псевдогосударства.
Фото: Chris Hondros/Getty Images Фото: Chris Hondros/Getty Images
Фото: Chris Hondros/Getty Images
Позиция России

По мнению доктора политических наук, профессора МГИМО Елены Пономаревой, косовский вопрос - самый чувствительный для Сербии не только в "берлинской триаде" и в отношениях с НАТО, но и в контексте развития стратегического партнерства с Россией, которая выступает за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения по косовскому урегулированию на основе Резолюции 1244 СБ ООН.

Фото: EPA-EFE/LAURENT DARBELLAY PICTURE TAKEN WITH A DRONE
Генерал Чернышов: Россия в помощь Сербии направила самое ценное - людей

"Оптимальным видится сценарий статус-кво в отношении Косово, позволяющий сохранить стабильность в регионе до момента выработки справедливого по отношению к сербам решения, - подчеркивает авторитетный балканист. - Поиск такого выхода предполагает умение находить компромиссы, но когда они найдены, нужно их соблюдать. Это касается всех участников процесса".

Кустурица предостерегает

Эмир Кустурица написал философский текст под названием "Сглаживание памяти", касающийся важности сохранения истины в условиях продолжающейся экспансии Запада на Восток, сопровождающейся мощными информационными атаками.

"Мы (сербы) вместе с русскими остались частью христианской культуры, которая не была перемолота центрифугой атлантизма, - считает прославленный артист и музыкант. - И насколько это возможно, мы остались теми, кто мы есть. Сколько еще выдержим? Это зависит от того, признает (сербская власть) или нет Косово, удастся ли нам сохранить Республику Сербскую".

МИД РФ: Брюссель намерен продолжать заигрывать с радикалами в Косово

В беседе с корреспондентом "Российской газеты" режиссер поделился своим видением того, чего сегодня сербы ожидают от России.

"Мы надеемся, что российский лидер - Владимир Путин - никогда не позволит, чтобы Косово приняли в ООН, - отметил Эмир Кустурица. - Этого нельзя допустить даже в том случае, если из Белграда в Москву будут поступать сигналы о том, что найдена какая-либо двусторонняя договоренность. Мы практически не контролируем большую часть Косово, и де-факто оно находится в их руках, а де-юре мы не смеем их признавать и через сто лет, так как они украли наше историческое и духовное наследия".

В мире Европа Сербия В мире Европа Сербия Косово

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
По подозрению во взятке задержан и.о. замглавы Хакасии
Генсек ООН призвал создать коалицию для разработки вакцины против COVID-19
Число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае выросло до четырех
Путин: Пик коронавируса еще не пройден
Президент перенес срок отчета чиновников о доходах
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах