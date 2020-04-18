Интриги косоваров

17 февраля 2008 года Косово - автономный край Сербии - при непосредственной поддержке Вашингтона и Берлина объявил о провозглашении независимости, нарушив тем самым международное право: резолюцию Совета Безопасности ООН 1244 и Хельсинкские соглашения. Это создало крайне опасный прецедент, о чем неоднократно предупреждала Москва. С исторической точки зрения прошло не так много времени, и вот уже сами косовские власти пытаются отстоять целостность собственного псевдогосударства.

Позиция России

По мнению доктора политических наук, профессора МГИМО Елены Пономаревой, косовский вопрос - самый чувствительный для Сербии не только в "берлинской триаде" и в отношениях с НАТО, но и в контексте развития стратегического партнерства с Россией, которая выступает за достижение Белградом и Приштиной жизнеспособного и взаимоприемлемого решения по косовскому урегулированию на основе Резолюции 1244 СБ ООН.

"Оптимальным видится сценарий статус-кво в отношении Косово, позволяющий сохранить стабильность в регионе до момента выработки справедливого по отношению к сербам решения, - подчеркивает авторитетный балканист. - Поиск такого выхода предполагает умение находить компромиссы, но когда они найдены, нужно их соблюдать. Это касается всех участников процесса".

Кустурица предостерегает

Эмир Кустурица написал философский текст под названием "Сглаживание памяти", касающийся важности сохранения истины в условиях продолжающейся экспансии Запада на Восток, сопровождающейся мощными информационными атаками.

"Мы (сербы) вместе с русскими остались частью христианской культуры, которая не была перемолота центрифугой атлантизма, - считает прославленный артист и музыкант. - И насколько это возможно, мы остались теми, кто мы есть. Сколько еще выдержим? Это зависит от того, признает (сербская власть) или нет Косово, удастся ли нам сохранить Республику Сербскую".

В беседе с корреспондентом "Российской газеты" режиссер поделился своим видением того, чего сегодня сербы ожидают от России.

"Мы надеемся, что российский лидер - Владимир Путин - никогда не позволит, чтобы Косово приняли в ООН, - отметил Эмир Кустурица. - Этого нельзя допустить даже в том случае, если из Белграда в Москву будут поступать сигналы о том, что найдена какая-либо двусторонняя договоренность. Мы практически не контролируем большую часть Косово, и де-факто оно находится в их руках, а де-юре мы не смеем их признавать и через сто лет, так как они украли наше историческое и духовное наследия".