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Рубрика: В мире

Израильский Моссад активно подключился к борьбе с коронавирусом

Текст: Андрей Васильев
Фото: AP Photo / Tsafrir Abayov Фото: AP Photo / Tsafrir Abayov
Фото: AP Photo / Tsafrir Abayov

Израильская разведслужба Моссад активно подключилась к борьбе с коронавирусом. Как сообщает New York Times, ее агенты стремятся найти в мире высококонкурентные материалы и медицинское оборудование, которое израильское правительство не предоставило согражданам в начале кризиса. В конце марта стало известно, что Моссад специальным рейсом привез в страну 100 тысяч тестов для определения коронавируса. Дальнейшие поставки, обеспеченные спецслужбой, включали 1,5 миллиона хирургических масок, десятки тысяч масок №95, защитные костюмы, очки и лекарства.

Фото: AFP/Angela Weiss
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"Моссад является большой опорой для властей Израиля во время кризиса", - заявил в интервью немецкому изданию FOCUS Шломо Шпиро, эксперт по вопросам терроризма и разведки университета Бар-Илан в Тель-Авиве, имеющий хорошие связи с израильским аппаратом безопасности.

Он подтвердил официально секретную информацию о том, что сотрудники Моссада во всем мире имеют списки необходимых материалов от министерства здравоохранения Израиля, которые они должны получить и привезти в страну.

Как информирует немецкое издание, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в начале марта включил израильскую внешнюю разведку в систему управления кризисом коронавируса. Из больницы под Тель-Авивом, где секретная служба совместно с другими представителями органов госуправления создала временный штаб по борьбе с вирусом, Моссад координирует действия по закупке предметов медицинского назначения, которых не хватает в Израиле. По словам Шпиро, служба внутренней разведки Шабак также участвует в борьбе с пандемией.

"Ее сотрудники используют систему для отслеживания зараженных людей, которая фактически применяется для слежения за маршрутами передвижения террористов-смертников", - отметил эксперт, добавив, что включение спецслужб в борьбу с коронавирусом имеет много преимуществ.

По его словам, сотрудники Моссада имеют хорошие связи во всем мире, пользуются долгосрочным доверием своих контактных лиц и, таким образом, могут быстро и гибко работать, выполняя указания кабинета министров. Этот вариант крайне эффективен в Израиле, где сильны бюрократические препоны, так, что вы даже не можете купить карандаш, не пройдя долгий процесс согласования, отметил эксперт.

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