Лукашенко назвал Пасху источником великой радости и духовной силы

С Воскресением Христовым поздравил белорусский президент православных христиан страны, назвав в своем обращении предстоящую 18 апреля Пасху "источником великой радости и духовной силы православных христиан Беларуси, который утверждает ценность человеческой жизни, укрепляет веру в любовь и справедливость".

Александр Лукашенко отметил, что "православные традиции и сегодня являются нравственной основой белорусского народа, всегда готового протянуть руку помощи нуждающимся вне зависимости от религии и национальности. Потому что истинная вера невозможна без добрых дел", - подчеркнул глава государства, слова поздравления которого приводит его пресс-служба.

К сожалению, констатируют местные обозреватели, пандемия коронавируса впервые в этом столетии внесла серьезные коррективы в великие торжества. Белорусам в предстоящие большие выходные, в том числе и на Радуницу (день первого после Пасхи общецерковного поминовения усопших в народной традиции восточных славян), по возможности лучше остаться дома, посоветовал министр здравоохранения Владимир Караник.

"Мы всегда оцениваем риски, чтобы выработать рекомендации. Знаем традиции наших граждан посещать престарелых родственников, чтобы вместе вспомнить тех, кого с нами нет. В данном случае мы бы просили всех оставаться в местах проживания и максимально ограничить общение", - обратился Караник к жителям Синеокой.

Он порекомендовал также провести пасхальные дни в привычном круге общения. "Погуляйте на свежем воздухе, но воздержитесь от посещения своих дальних родственников в других регионах, особенно пожилых людей, которые входят в группу риска", - сказал министр.

Кстати, в десятимиллионной республике, уточняет Минздрав, по состоянию на субботу уже проведено в 25 лабораториях около 93 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. На стационарном лечении находятся 3282 человека. Выздоровели и выписаны 458 пациентов. В отношении 510 проводится уточняющая диагностика. Скончалось в РБ 45 человек с рядом хронических заболеваний, но с выявленной коронавирусной инфекцией, констатирует агентство.