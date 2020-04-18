Мэрия Киева посоветовала горожанам не открывать окна из-за дыма

Жителям украинской столицы не следует выходить на улицу без необходимости, следует держать окна закрытыми и потреблять больше жидкости, призвали в мэрии Киева.

По данным администрации, в Киеве и в Киевской области за минувшие сутки зафиксировано 37 возгораний травы и торфяников. В этой связи превышено содержание в атмосфере продуктов горения.

После Пасхи качество воздуха в Киеве заметно улучшится. Смог и запах гари исчезнут, прогнозирует со своей стороны украинский гидрометцентр. По оценкам специалистов, взвешенные вещества в воздухе превышают допустимую концентрацию в 2-4 раза, а диоксид серы, диоксид азота и формальдегид - в 2-3 раза.

По словам директора учреждения Анатолия Прокопенко, подобные показатели фиксируют каждую весну, если не считать концентрацию особо опасных веществ, которые возникли из-за пожаров в Житомирской и Киевской областях. Поэтому нежелательно открывать окна ночью и утром, а ближе к обеду смог развеивается.

Между тем в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС продолжается тушение пожаров на территории пяти лесничеств. Представители ГСЧС информировали, что радиационный фон в районе АЭС, в Киеве и в области в пределах нормы и не превышает фоновых значений. Загрязнение воздуха в столице не связано с пожарами в Чернобыльской зоне.