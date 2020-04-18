Минпросвещения: 10 тысяч школ максимально готовы к онлайн-обучению

- Мы проанализировали ситуацию: в целом готовность у четверти школ - там, где есть устойчивый интернет, есть соответствующая инфраструктура. То есть порядка 10 тысяч школ у нас максимально готовы. - рассказал Сергей Кравцов. - Понятно, что есть школы со слабым интернетом, есть территории, где интернета нет. У нас уже собрана максимально полная информация по каждой школе, по каждому муниципалитету, вплоть до каждого удаленного поселка. И вместе с министерством цифрового развития мы работаем с этой информацией, разрабатываем новый отечественный продукт - "Цифровая образовательная среда".

По словам министра, в этой системе будут использованы только отечественные разработки, только отечественное программное обеспечение. В том числе - будет создана образовательная видеоплатформа - аналог Zoom и Skype.

- Вы знаете, что в Сингапуре от Zoom уже отказались, потому что там был несанкционированный доступ. И чтобы исключить этот момент, исключить неустойчивость зарубежных систем, будет разработана своя система, максимально устойчивая, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы планируем, что к началу следующего учебного года такое решение представим.

По словам министра, "Цифровая образовательная среда" поможет решить проблемы традиционной системы образования, когда ребенок по каким-то причинам не может посещать школу, или родитель - не может посещать родительское собрание. Поможет учителю всегда быть на связи с учеником. В разработке новой системы используется опыт организации ЕГЭ по предотвращению утечек и взломов.