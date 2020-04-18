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18.04.2020 17:40
Рубрика: Общество

Минпросвещения: 10 тысяч школ максимально готовы к онлайн-обучению

Текст: Ксения Колесникова
Примерно 10 тысяч - то есть четверть от всех школ - максимально готовы к ведению дистанционного онлайн-образования: там есть стабильный быстрый интернет, достаточная инфраструктура. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Фото: Александр Натрускин/РИА Новости

- Мы проанализировали ситуацию: в целом готовность у четверти школ - там, где есть устойчивый интернет, есть соответствующая инфраструктура. То есть порядка 10 тысяч школ у нас максимально готовы. - рассказал Сергей Кравцов. - Понятно, что есть школы со слабым интернетом, есть территории, где интернета нет. У нас уже собрана максимально полная информация по каждой школе, по каждому муниципалитету, вплоть до каждого удаленного поселка. И вместе с министерством цифрового развития мы работаем с этой информацией, разрабатываем новый отечественный продукт - "Цифровая образовательная среда".

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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По словам министра, в этой системе будут использованы только отечественные разработки, только отечественное программное обеспечение. В том числе - будет создана образовательная видеоплатформа - аналог Zoom и Skype.

- Вы знаете, что в Сингапуре от Zoom уже отказались, потому что там был несанкционированный доступ. И чтобы исключить этот момент, исключить неустойчивость зарубежных систем, будет разработана своя система, максимально устойчивая, - рассказал Сергей Кравцов. - Мы планируем, что к началу следующего учебного года такое решение представим.

По словам министра, "Цифровая образовательная среда" поможет решить проблемы традиционной системы образования, когда ребенок по каким-то причинам не может посещать школу, или родитель - не может посещать родительское собрание. Поможет учителю всегда быть на связи с учеником. В разработке новой системы используется опыт организации ЕГЭ по предотвращению утечек и взломов.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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