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18.04.2020 18:48
Рубрика: Общество

Минздрав рассказал о применении китайского препарата при короновирусе

Текст: Светлана Ментюкова

В Министерстве здравоохранения РФ дали разъяснения по поводу применения незарегистрированного в РФ лекарственного препарата гидроксихлорохин, поставленного из КНР. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Правительство разрешило лечить от коронавируса китайским лекарством

"Для производства китайского гидроксихлорохина используется идентичная или схожая по показателям качества активная фармацевтическая субстанция, которая используется для производства готовой формы препарата как в Китае, так и в Российской Федерации. Наличие сертификата GMP подтверждает тот факт, что производство соответствует всем международным требованиям качества, предъявляемых к производству лекарственных средств. Дополнительной гарантией качества препарата является сертификат качества на серию препарата, который предъявлен производителем", - приводятся в сообщении пояснения заместителя генерального директора ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава России" по экспертизе лекарственных средств Вадима Меркулова.

В сообщении отмечается, что с позиций клинической фармакологии никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, поскольку по своей безопасности и эффективности он не имеет отличий от ранее зарегистрированных в РФ препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием.

Напомним, что правительство России распоряжением № 1030-р от 16 апреля разрешило применение медицинскими организациями, осуществляющими стационарное лечение пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрениями на нее, незарегистрированного в РФ лекарственного препарата с международным непатентованным наименованием гидроксихлорохин, поставленного компанией из КНР.

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