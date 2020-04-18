Молодежный театр на Фонтанке решил поддержать врачей словом

Молодежный театр на Фонтанке обратился к коллегам из других театров с инициативой поддержать врачей.

- Друзья, мы начинаем литчеллендж "Реанимация словом", - говорится в обращении. - В эти дни многие артисты проводят акции с целью моральной поддержки врачей, находящихся на передовой борьбы с вирусной напастью. Медики составляют значительную часть зрительской аудитории любого театра. Настало время отдать им ту энергию, которую они дарят нам своими аплодисментами… О медицине и благородном труде врачей- практиков и исследователей писали многие писатели и поэты. Сегодня в челлендже "Реанимация словом" отрывки из их произведений станут выражением любви и доверия к тем, кто спасает человеческие жизни в рабочем режиме.

Акцию начали в социальных сетях рассказом Михаила Булгакова "Стальное горло", который прочитал актер Андрей Шимко. Каждую неделю на странице Молодежного ВКонтакте будет звучать новое произведение в исполнении артистов.

Молодежный театр на Фонтанке передаст эстафету театру "Буфф". О своей готовности подключиться к акции уже заявили ТЮЗ им. А.А. Брянцева, Театр комедии им. Н.П. Акимова, театр-фестиваль "Балтийский дом", музыкальный театр "Зазеркалье".