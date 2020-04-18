Новости

Спецрейс с россиянами вылетел из Лондона в Москву 22:39
Созданы солнечные батареи с максимальным КПД 22:10
Глава Татарстана попросил ввести пособия по безработице ИП и самозанятым 21:44
Мэрия Киева посоветовала горожанам не открывать окна из-за дыма 21:41
Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве 21:25
Венский врач спрогнозировал окончание пандемии в 2022 году 20:29
Документ привел к вспышке COVID-19 в президентском дворце Афганистана 20:21
Более 20 тысяч человек умерли от коронавируса в Испании 20:13
Чем покорил Эдуард Ханок меломанов Союзного государства 20:05
Суд арестовал и.о. замглавы Хакасии 19:46
В Кировской области избили водителя и врача "скорой" 19:45
В Екатеринбурге испекли 10 тысяч куличей в дар докторам 19:10
Спасти рядовой автопром: почему он страдает больше других 19:10
Минздрав рассказал о применении китайского препарата при короновирусе 18:48
В Турции назвали сроки открытия туристического сезона 18:36
В Подмосковье скончался заболевший коронавирусом депутат Мособлдумы 18:19
В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице 18:13
Патриарх Кирилл проведет пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя 18:08
На Instagram-страницу Джонни Деппа в первый день подписались миллионы 17:51
Молодежный театр на Фонтанке решил поддержать врачей словом 17:45
Дептранс Москвы анонсировал введение автоматической проверки пропусков 17:44
В Югре на карантин закрыли многоквартирный дом 17:38
В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1 17:14
Министр обороны Сербии поблагодарил Шойгу за помощь в борьбе с COVID-19 17:07
Китайский кроссовер Haval F7x за 1,8 млн рублей. Полный провал? 16:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
20 апреля - видеоинтервью на тему: "Выплаты по больничным для работающих граждан старше 65 лет"
18.04.2020 17:45
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Молодежный театр на Фонтанке решил поддержать врачей словом

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Андрей Шимко. Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке Андрей Шимко. Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке
Андрей Шимко. Фото: Пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке

Молодежный театр на Фонтанке обратился к коллегам из других театров с инициативой поддержать врачей.

Фото: Пресс-служба "Ленфильма"
Киностудия "Ленфильм" покажет онлайн свои лучшие картины

- Друзья, мы начинаем литчеллендж "Реанимация словом", - говорится в обращении. - В эти дни многие артисты проводят акции с целью моральной поддержки врачей, находящихся на передовой борьбы с вирусной напастью. Медики составляют значительную часть зрительской аудитории любого театра. Настало время отдать им ту энергию, которую они дарят нам своими аплодисментами… О медицине и благородном труде врачей- практиков и исследователей писали многие писатели и поэты. Сегодня в челлендже "Реанимация словом" отрывки из их произведений станут выражением любви и доверия к тем, кто спасает человеческие жизни в рабочем режиме.

Акцию начали в социальных сетях рассказом Михаила Булгакова "Стальное горло", который прочитал актер Андрей Шимко. Каждую неделю на странице Молодежного ВКонтакте будет звучать новое произведение в исполнении артистов.

Молодежный театр на Фонтанке передаст эстафету театру "Буфф". О своей готовности подключиться к акции уже заявили ТЮЗ им. А.А. Брянцева, Театр комедии им. Н.П. Акимова, театр-фестиваль "Балтийский дом", музыкальный театр "Зазеркалье".

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подписал указ о правовом положении иностранцев
Минздрав рассказал о применении китайского препарата при короновирусе
Суд арестовал и.о. замглавы Хакасии
Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тест-систем на COVID-19
Число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае выросло до четырех
Книжные интернет-магазины открыли бесплатный или дешевый доступ к базе
Зельфира Трегулова - о мерах поддержки музеев государством