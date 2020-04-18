Москалькова проверила меры защиты от коронавируса в Бутырском СИЗО

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проверила Бутырский следственный изолятор на предмет защиты от коронавируса.

Она ознакомилась с условиями содержания обвиняемых, поинтересовалась, как проводится дезинфекция помещений.

"Два раза в день проводится дезинфекция всех помещений СИЗО, а также обрабатывается вся прилегающая территория вокруг здания. Мне удалось посмотреть несколько камер, в которых проводится обеззараживание с помощью кварцевых ламп и других средств дезинфекции. Все, кто приходит на территорию СИЗО, одеваются в специальные защитные костюмы, остальные сотрудники находятся здесь вахтовым методом в режиме двух недель без покидания этой территории",- рассказала Татьяна Москалькова.

По словам омбудсмена, адвокаты и следователи общаются с обвиняемыми только через стекло в помещении для временных свиданий. Полностью ограничены посещения для родственников. Необходимые для обвиняемых лекарства и медицинские препараты принимаются через СИЗО "Матросская тишина".

"Обвиняемые, которым нужна медицинская помощь, направляются в больницу СИЗО "Матросская тишина", - подчеркнула Москалькова.

Уполномоченная также заявила, что в ходе разговора с обвиняемыми не было высказано жалоб, содержащиеся под стражей рассказали, что ежедневно выходят на прогулку.

В СИЗО два раза в день меряют температуру. Есть лаборатория, которая ежедневно тестирует до 90 человек. Заключённые также находятся в масках на прогулках.

В Москве оборудовано СИЗО -7, где в течение 20 дней проводится карантин. В Зеленограде подготовлено СИЗО-12 для тех осужденных, которые потом будут этапированы в места лишения свободы.

"В отношении граждан, которые не совершили тяжких насильственных преступлений против личности и обвиняются по экономическим составам, могли бы применяться меры, не связанные с лишением свободы, такие как залог, домашний арест, поручительство", - считает Татьяна Москалькова.