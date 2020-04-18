После объявления пандемии COVID-19 в Киргизии подорожали мясо и картофель

После того, как Всемирная организация здравоохранения в марте 2020-го объявила о пандемии коронавируса, в Киргизии начался рост цен на продукты питания. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете КР.

По данным Нацстаткома, больше всего к середине апреля подорожали мясо и картофель. Стоимость говядины увеличилась на 5-7%, баранины - 11-12%, конины - 8-15%, картофеля - 5-6%.

В среднем цены на продукты питания в КР за полтора месяца выросли на 3-5%.

При этом в республике действует режим временного госрегулирования стоимости продовольствия для недопущения спекулятивного подорожания.