Посольство РФ: Вывозного рейса из Чили ожидают больше 60 россиян

Свыше 60 россиян в Чили ждут вывозного рейса, чтобы вернуться домой. Всего в российское посольство в этой стране обратились больше 200 человек, 160 из них уже вернулись.

"В Чили остаются 66 человек, которые временно не могут попасть в Россию. Это не только туристы, но и моряки, специалисты российских предприятий, осуществляющие экспортный контроль местной продукции. Большинство из них зарегистрировалось на портале госуслуг, чтобы получить материальную помощь от правительства, и ждут ответа", - со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в этой стране Дениса Винокурова пишет РИА Новости.

В дипведомстве пока не уточнили, когда можно ждать вывозного рейса из Чили. При этом особо подчеркнули, что у них нет информации о том, что кто-то из россиян болен коронавирусом. Никто из соотечественников обратившихся в посольство РФ в Чили "не оставлен брошен", - подчеркнул Винокуров.