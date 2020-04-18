Путин не пойдет в Храм Христа Спасителя на Пасху

В этом году президент России не посетит Пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя. Владимир Путин поставит свечку в часовне на территории своей резиденции в Ново-Огарево.
"В храм президент не пойдет и останется дома", - сообщил информагентствам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он сейчас живет и работает в государственной резиденции Ново-Огарево", - напомнил представитель Кремля.
Как рассказал Песков, президент вечером поставит свечку в часовне на территории госрезиденции.
Кроме того, по случаю Пасхи глава государства и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменяются поздравлениями.
Ранее Предстоятель РПЦ рекомендовал воздержаться от посещения храмов и смотреть богослужения по телевизору.