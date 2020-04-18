Более четырех тысяч пожилых москвичей получили дрова и уголь для своих дач

Городские службы выполнили более четырех тысяч заявок от пожилых жителей столицы по доставке дров и угля на садовые участки, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Организована работа по обеспечению углем и дровами пожилых граждан, уехавших на дачи для соблюдения режима самоизоляции. За три недели специалисты комплекса городского хозяйства выполнили больше четырех тысяч поступивших заявок", - отметил Бирюков.

По его словам, для оперативной доставки задействовано свыше 150 единиц техники, в том числе погрузчики, автокраны, манипуляторы и вездеходы. Уголь и дрова привозят пожилым москвичам, соблюдающим режим самоизоляции, по льготным ценам. Оформить доставку можно по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09.