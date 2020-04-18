Доля бессимптомных случаев коронавируса в Москве выросла до 60%

В Москве в настоящее время большая часть случаев заболевания коронавирусом выявляется у людей, не имеющих симптомов. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

"Если неделю назад примерно 40% всех заболевших в Москве не имели симптомов, то сегодня это около 60% бессимптомных вирусоносителей", - сказал он в эфире программы "Время" Первого канала.

Кроме того, Хрипун заявил, что в столице выполняется около 18 тысяч тестов на коронавирус ежесуточно.

В пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в целом по России доля бессимптомных носителей коронавируса составляет 45-50% от всех заразившихся. При этом еще пару недель назад доля бессимптомных больных составляла 10-12, максимум 20% от общего числа инфицированных.