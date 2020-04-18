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18.04.2020 21:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Текст: Владимир Баршев

В субботу на Кутузовском проспекте в Москве произошло очередное смертельное ДТП. Легковушка по неизвестной причине вылетела на встречную полосу и буквально в лоб врезалась в автобус.

По данным Госавтоинспекции, произошло это в районе дома 38 по Кутузовскому проспекту. Этот дом известен всем - галерея "Бородино". Авария произошла ориентировочно в 19:15. Что произошло, ГИБДД предстоит еще выяснить.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
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Дело в том, что на очень небольшом расстоянии от места происшествия довольно большое расширение проезжей части. То есть получается, что водитель на легковушке, марку которой теперь сложно распознать в искалеченных останках, пересек Кутузовский проспект в одной из его самых широких частей под углом 45 градусов. В результате ДТП погиб водитель легковушки.

Рейсовый автобус марки Hyundai Мосгортранса ехал без пассажиров. Это ДТП всерьез ставит вопрос о разделении потоков встречного направления на этой магистрали. Кутузовский проспект считается самой опасной трассой в Москве. Ведь, что не авария, то на встречной.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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