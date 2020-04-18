Гидрометцентр пообещал россиянам теплый май

На большей части европейской территории в мае ожидается теплая погода, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гирометцентра России Людмила Паршина.

На большей части Центрального федерального округа (в том числе и в Москве) и на западе Поволжья (в Нижегородской области и Татарстане), а также в Крыму и на западе Краснодарского края температуры ожидается выше климатической нормы. В частности, в столице будет теплее обычного на градус и более.

В пределах нормы температура ожидается на западе - в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. Ночью это обычно плюс 6-11, днем плюс 15-20 градусов. При похолоданиях возможны заморозки.

Для центральной России характерные температуры мая: ночью около плюс 10, днем 20 градусов выше нуля. В Поволжье примерно такая же температура, а на юге Поволжья возможно и плюс 24 градуса.

На нижней Волге и нижнем Дону днем в мае обычно очень тепло - до плюс 25 градусов. А на юге Краснодарского края и на побережье Черного моря и до плюс 26 градусов.

На юге Урала (в Челябинской, Курганской, Свердловской областях) по ночам ноль, плюс пять градусов, а днем вполне тепло - плюс 15-20 градусов. Но могут еще наблюдаться ночные заморозки до минус трех градусов.

На юге Сибири плюс 5-10 по ночам и днем от 14 до 20 тепла. В центральных районах Красноярского края и Иркутской области возможны ночные заморозки до минус пяти градусов. На юге Дальнего Востока примерно такая же погода, как и на юге Сибири: ночью плюс 5-10, днем 15-20 тепла.

На севере Якутии даже в мае еще не слишком тепло. Ночью минус 2-7. Правда днем воздух может прогреваться до плюс 10 градусов.

На европейской территории осадки выпадут в пределах климатической нормы - 51 мм. Больше нормы осадков прогнозируются на крайнем западе (в Брянской, Курской и Смоленской областях). На азиатской территории больше обычного может выпасть осадков на севере Сибири, в Приморье и на Сахалине, в южных и центральных районах Хабаровского края. Мало осадков в предгорьях Алтая, в центральных и южных районах Красноярского края и на большей части Иркутской области.