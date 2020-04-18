Агрегаторов призвали не работать с перевозящими людей без пропусков таксистами

Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) направила агрегаторам такси, работающим в столице, списки водителей, перевозящих пассажиров без цифровых пропусков. Их попросили отключить от сервисов.

В пресс-службе МАДИ уточнили, что данное требование получили "Яндекс.Такси", "Гетт", "Ситимобил" и "Везет", пишет ТАСС. Водителей, которые нарушают требование, выявляют в ходе ежедневных рейдов сотрудники МАДИ и ГИБДД. Если остановлен таксист, везущий гражданина без разрешения для перемещения по городу, информацию об этом сообщат агрегатору, а пассажира ждет штраф - пять тысяч рублей.

Напомним, пропускной режим в Москве действует с 15 апреля. Граждане, которые передвигаются по городу на личном автотранспорте, общественном или такси, должны получать электронные пропуска через сайт мэрии. Водители такси обязаны проверять цифровой пропуск у пассажиров через приложение "Помощник Москвы", который установили более 10 тысяч водителей.