Первые итоги принятых мер. Дополнительные изменения в пропускном режиме

Новости

Число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае выросло до четырех 10:24
В столице оштрафованы 111 нарушителей режима самоизоляции 10:23
После объявления пандемии COVID-19 в Киргизии подорожали мясо и картофель 09:59
Кабмин поручил Минфину продумать допподдержку курортного лечения ветеранов 09:47
На и.о. замглавы Хакасии завели уголовное дело 09:45
Москалькова проверила меры защиты от коронавируса в Бутырском СИЗО 09:35
Белоусов до 20 апреля доложит о предложениях по оптимизации расходов бюджета 09:30
Зеленского уличили в невыполнении предвыборных обещаний 09:30
В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту крушения самолета 09:24
Из Таиланда во Владивосток вылетел самолет с российскими гражданами 08:50
Более четырех тысяч пожилых москвичей получили дрова и уголь для своих дач 08:48
В Грузии временно запретили легковые автомобили 08:41
При крушении самолета в Хабаровском крае погибли три человека 08:40
Китай предложил Франции усилить совместную поддержку ВОЗ 08:38
Названы распространенные заболевания, предшествующие раку 08:21
На место падения самолета в Хабаровском крае выехали спасатели 08:17
В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет 08:13
Британцы жгут сотовые вышки из-за боязни распространения вируса 08:11
Ректор Московской духовной академии подтвердил заражение коронавирусом 08:05
Агрегаторов призвали не работать с перевозящими людей без пропусков таксистами 07:42
Израильский Моссад активно подключился к борьбе с коронавирусом 07:42
Департамент имущественных отношений создан в Минфине РФ 07:25
В Великобритании фламинго нарушил "домашний режим" 07:14
Спецслужбы США не нашли доказательств "китайского происхождения" COVID-19 07:04
По подозрению во взятке задержан и.о. замглавы Хакасии 06:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
На работу и на дачу: ответы на самые популярные вопросы о цифровых пропусках
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
18.04.2020 09:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Первые итоги принятых мер. Дополнительные изменения в пропускном режиме

Текст: Сергей Собянин
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Дорогие москвичи,

Точно знаю, что все эти ограничения радости не доставляют. И, конечно, вы вправе знать, за что страдаем. Какие эффекты - и положительные, и отрицательные - дают меры самоизоляции.

Тяжелым следствием этих мер является, как и во всем мире, остановка ряда предприятий и снижение уровня доходов работающих граждан. Переживать заточение в четырех стенах - психологически тоже очень непросто.

Тем не менее, все это - не напрасно. Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии, и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения.

Неделю назад московские медучреждения работали на пределе. Сегодня - они перешли в более нормальный режим с хорошим запасом мощностей. Более того, я приостановил перевод пяти крупных клиник в режим работы с коронавирусом, который должен был произойти с 20 апреля. Эти клиники будут находиться в резерве и продолжат оказывать обычную медицинскую помощь, что тоже очень важно.

Считаю, что эффект "сглаживания", недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это - первая, скромная, но очень важная победа.

Наша с вами общая победа, которая поможет спасти большое количество жизней москвичей.

Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила. И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды.

Неделю назад я принял решение о введении пропускного режима и дополнительных мерах по ограничению деятельности предприятий.

По итогам первых дней действия этих мер передвижение по городу на транспорте сократилось более чем на полмиллиона человек.

А в целом поток пассажиров и машин снизился более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, за эти дни мы провели интеграцию приложений для выдачи цифровых пропусков Москвы, Московской области и Ростелекома. Непростая, но очень важная работа. Спасибо коллегам.

Что дальше? Сегодня контроль за передвижением граждан осуществляется в ручном режиме, что позволяет обеспечить только выборочную проверку. Считаю это недостаточным. У города есть все возможности автоматизировать режим проверки, как мы делаем это при нарушениях ПДД с помощью фотовидеофиксации.

Поэтому приняты дополнительные решения, которые позволят практически полностью отказаться от ручного контроля пропусков, передав эти функции автоматизированным системам.

1. Начиная с 22 апреля 2020 г. для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области (далее - электронные карты).

Повторяю - ТОЛЬКО электронные карты. Если их нет, надо заранее побеспокоиться об их приобретении. Время для этого есть.

Чтобы воспользоваться электронными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Ранее это можно было сделать в добровольном порядке. Теперь - данное требование становится обязательным. Причем сделать это необходимо не менее чем за 5 часов до начала первой поездки.

Но при этом получать новый цифровой пропуск не требуется. Нужно будет внести изменения в действующий документ, для чего на сайте mos.ru появится соответствующий сервис.

Если в цифровом пропуске не указан номер электронной карты, проезд в городском общественном транспорте будет невозможен. Электронная карта не сработает на турникете метро или валидаторе автобуса.

Действие всех остальных видов проездных билетов на общественный транспорт будет приостановлено с 22 апреля до 1 мая 2020 г. Неиспользованные поездки будут позднее компенсированы.

Просьба отнестись к этой мере с пониманием и своевременно, не позднее 22 апреля 2020 г., внести изменения в свои цифровые пропуска.

Сохраняется действие стандартных билетов на проезд в пригородных поездах.

2. Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за 5 часов до начала первой поездки. Порядок - тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт.

Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться.

3. Вводится новый вид цифровых пропусков - для осуществления волонтерской деятельности.

Получить эти пропуска могут волонтеры, оформившие личный номер в ГБУ "Мосволонтер". Количество пропусков, выдаваемых в течение недели, не ограничено.

4. Военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов и другие обладатели удостоверений государственного образца не обязаны получать цифровые пропуска.

Однако в целях упорядочения передвижения по городу они должны зарегистрировать на сайте mos.ru номера своих личных/служебных машин, а также электронных карт. Если потребуется внести изменения, сделать это можно будет в том же порядке.

Для поездок на такси нужно будет получить специальные буквенно-числовые коды - в том же порядке, что и цифровые пропуска.

Аналогичные правила будут действовать в отношении журналистов, имеющих редакционные удостоверения и иные документы, удостоверяющие их полномочия.

Данная мера вводится в действие с 22 апреля 2020 г.

sobyanin.ru

5. Действие цифровых пропусков не распространяется на сферу грузовых автоперевозок.

Движение грузового транспорта по Москве по-прежнему осуществляется на основе ранее выданных стандартных разрешений и пропусков.

Это норма гарантирует стабильность снабжения города продовольст­вием, медикаментами и другими необходимыми товарами и материалами.

6. Временные ограничения, введенные 13 апреля с.г., продлеваются до 1 мая 2020 г.

7. Расширяется программа обеспечения бесплатными лекарствами москвичей, проходящих лечение на дому. Наряду с пациентами с COVID-19 или подозрением на коронавирус, бесплатные лекарства будут получать горожане с проявлениями ОРВИ.

Как считают врачи, в нынешних условиях вероятность того, что за обычной ОРВИ скрывается коронавирус, - очень высока. Поэтому следует сразу же начинать адекватное лечение.

Понимаю, что все это создает для вас дополнительные проблемы. Но лучше уж такие, чем проблемы, связанные с жизнью и здоровьем близких.

С уважением, ваш мэр С.Собянин

Источник: сайт Сергея Собянина

Власть Работа власти Регионы Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
По подозрению во взятке задержан и.о. замглавы Хакасии
Генсек ООН призвал создать коалицию для разработки вакцины против COVID-19
Число жертв авиакатастрофы в Хабаровском крае выросло до четырех
Путин: Пик коронавируса еще не пройден
Президент перенес срок отчета чиновников о доходах
На доплаты медикам выделили более 45 миллиардов рублей
Собянин подписал новый пакет мер поддержки московского бизнеса