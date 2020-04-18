В Липецке скончалась первая пациентка с коронавирусом

На территории Липецкой области зарегистрирована первая смерть пациента с диагнозом COVID-19, сообщает администрация региона.

По данным властей, заболевшая новой коронавирусной инфекцией женщина 1963 года рождения скончалась 18 апреля в областной инфекционной больнице. Пациентка, проживавшая в Чаплыгинском районе области, находилась на лечении с 10 апреля.

- Врачи применяли актуальные схемы лечения и прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной. Несколько дней она была подключена к аппарату ИВЛ. Лечение коронавирусной инфекции осложнялось наличием у женщины хронического заболевания - системной красной волчанки, - говорится в сообщении.

Власти выразили соболезнования родным и близким умершей. В связи с распространением коронавирусной инфекции медики призывают жителей региона соблюдать режим самоизоляции и не покидать дома без крайней необходимости.