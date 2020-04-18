В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 28 пациентов с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. У всех была пневмония и положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Среди умерших - пациенты от 30 до 93 лет. 30-летний мужчина страдал сахарным диабетом. У 37-летнего пациента установлен диагноз "пневмония с тотальным поражением левого легкого". Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания: гипертония, хронический бронхит, пиелонефрит, сахарный диабет.

Трое из скончавшихся находились на лечении в федеральной больнице. Еще один наблюдался в частной клинике.

Оперативный штаб напоминает: необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. Особенно это важно пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

До 1 мая в столице все москвичи, независимо от возраста, должны выходить без нужды из квартир, не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

С 13 по 19 апреля в Москве вводится ряд дополнительных запретов и ограничений. Временно ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, кроме органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности, производителей средств индивидуальной защиты, ключевых предприятий оборонного комплекса, космоса, атомной промышленности и критически важной инфраструктуры.