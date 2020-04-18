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18.04.2020 08:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Из Таиланда во Владивосток вылетел самолет с российскими гражданами

Текст: Инесса Доценко

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Бангкока во Владивосток утром 18 апреля.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Вывозными рейсами ежедневно возвращаются в РФ около 500 человек

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Владивостока.

Согласно данным, которые ранее предоставляли приморские власти, на борту должно находиться около 200 россиян.

"Ожидается, что во Владивосток рейс прибудет в 21.30 местного времени", - добавляет агентство.

В течение 14 дней после прибытия жители Приморья должны находиться дома на самоизоляции. Россиян из других субъектов разместят в обсерваторах.

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