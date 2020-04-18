Из Таиланда во Владивосток вылетел самолет с российскими гражданами

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Бангкока во Владивосток утром 18 апреля.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Владивостока.

Согласно данным, которые ранее предоставляли приморские власти, на борту должно находиться около 200 россиян.

"Ожидается, что во Владивосток рейс прибудет в 21.30 местного времени", - добавляет агентство.

В течение 14 дней после прибытия жители Приморья должны находиться дома на самоизоляции. Россиян из других субъектов разместят в обсерваторах.

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