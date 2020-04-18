В субботу перед Пасхой верующие по традиции приходят в храмы, чтобы освятить куличи, пасхи и яйца. Как это будет происходить в этом году, узнали корреспонденты "Российской газеты".

Подходить по одному

Режим повышенной готовности, введенный во всех регионах страны из-за распространения коронавирусной инфекции, внес существенные коррективы. Мало кому удастся прийти в церковь. Но и в этом случае будут ограничения.

В церквях Хабаровска, например, освящать куличи все-таки будут, но со всеми мерами предосторожности: подходить к священнику разрешено по одному, в порядке очереди, чтобы не создавать толпы.

В Карелии в Великую Субботу освящение пасхи, яиц и куличей будет проходить на улице у храмов и церквей. В Петрозаводской и Карельской епархии составили график и определили конкретное время. Все желающие смогут подойти и освятить куличи. Но служба будет проходить без прихожан. Здесь также напомнили о необходимых правилах и рекомендациях Роспотребнадзора: соблюдать дистанцию в полтора метра и надеть маску.

Эти же условия должны быть соблюдены и во Владимирской области. "Здесь освящение куличей накануне Пасхи пройдет при всех храмах области с обязательным соблюдением мер безопасности", -сообщили власти.

Как рассказали в Костромской митрополии, освящение куличей и яиц в этом году будут проводить в обычное время на улице на прихрамовой территории. Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт заявил, что настоятелям храмов даны указания избегать скопления людей и следить за соблюдением требуемой дистанции между людьми.

Кстати, в Вологодской области волонтеры готовы принести пожилым людям уже освященные куличи из храмов. Для этого гражданам нужно позвонить по специальному телефону и заказать доставку.

Позаботились заранее

Для того, чтобы освятить куличи, не обязательно идти в храм. Об этом во многих регионах позаботились заранее. В Пензе специально для верующих местные торговые сети пригласили к себе священников для освящения куличей и яиц с соблюдением всех правил канона. На прилавках можно отыскать куличи на любой вкус и кошелек.

В Самаре их освятили еще раньше - на хлебозаводах. А чтобы пожилые прихожане не выходили лишний раз из дома, через социальных работников и волонтеров организована бесконтактная доставка бесплатных куличей. Также поступили и в Тамбове. Волонтеры доставили более трех тысяч освященных куличей пожилым одиноким тамбовцам.

И на Брянщине по решению губернатора области Александра Богомаза обряд освящения куличей проходил непосредственно в пекарнях и хлебокомбинатах. Что касается пасок и куличей в Ростовской области, то, по словам митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия, часть из них тоже освящена на предприятиях, где их выпускают. В розничной сети такая продукция будет подписана.

В Петербурге верующим предлагают купить освященные куличи в пекарнях у храмов.

Благословит в Инстаграме

В Тверской области на Пасху церкви закрыты не будут. Но что касается куличей, то здесь возможны четыре варианта.

Первый - пойти к церкви. По словам главы региона Игоря Рудени, освящение куличей планируется проводить на улице.

Второй - купить в магазине. Хлебопекарные предприятия, выпускающие пасхальную выпечку, организовали освящение куличей непосредственно на производстве. На одном из таких предприятий накануне Светлого Христова Воскресения побывал митрополит Тверской и Кашинский Савва, освятив линию по производству куличей и готовые изделия, предназначенные для пасхального стола.

Третий - по интернету. Митрополит Савва совершит благословение куличей, пасх, яиц и прочей пасхальной снеди в прямом эфире 18 апреля в 21:00 во время традиционной совместной молитвы с паствой на своей странице в Инстаграме (avvasavva).

И четвертый вариант - сделать все самим дома.

Оставайтесь дома

Верующие, кто не сможет побывать в храме и не имеет выхода в интернет, могут совершить благословение куличей, пасх и яиц самостоятельно в домашних условиях.

В Новосибирске митрополит Никодим обратился к верующим с просьбой "с пониманием отнестись к требованиям санитарно-эпидемиологических служб и остаться дома, совершая усердную домашнюю молитву". В епархии призвали новосибирцев самим совершить освятить пасхальную снедь.

Жителей Ульяновской области иеромонах Тихон (Тихомиров), секретарь Симбирской епархии тоже предупредил, что традиционно совершаемое освящение куличей, пасок, крашеных яиц и другой пасхальной снеди в Великую Субботу проводиться не будет. "Но по завершении ночной пасхальной службы, - обещал иеромонах Тихон, - во всех храмах духовенством будут вслух прочитаны молитвы на благословение пасхальных снедей. А каждый у себя дома может возжечь церковную свечу и окропить их святой водой".

В моногороде Котовске (Тамбовской области) пошли по этому же пути. И даже облегчили православным задачу с домашним благословением пасхальной снеди. Для проведения обряда необходима святая вода, и всем, кто не смог ею запастись, предложили заказать ее на дом (бесплатно) по телефону 112.

"Освящение куличей и пасок не является священной жертвой, это приятная и близкая нам традиция, обычай, - пояснил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. - Но, как говорится, иногда нужда закон меняет. Было время, когда люди не могли пойти в храм и освящали куличи дома. Сегодня это также возможно".

Как самим святить куличи

Донская епархия разместила в интернете подробные рекомендации, как святить куличи дома.

Перед пасхальной трапезой нужно трижды произнести: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав". И три раза окропить продукты святой водой со словами "Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь".

Если святой воды нет, необходимо перекрестить пасхальную снедь с теми же словами. Крест совершается как бы в зеркальном отображении: вверх, вниз, налево, направо.