На Чаяндинском месторождении всех работников проверят на COVID-19

В Якутии на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в понедельник начнется тестирование на коронавирусную инфекцию. Проверят 100 процентов находящихся на промысле работников.

Об этом сообщается на сайте компании "Газпром добыча Ноябрьск".

Напомним, на территории месторождения зафиксирована вспышка коронавируса среди вахтовиков. Здесь, как и на территории вахтового поселка, введен карантин.

По сообщению оперативного штаба компании, Чаяндинское месторождение обеспечено необходимыми медикаментами и дезинфицирующими средствами, их плановый запас пополняется. На промысле работают четыре медика. 18 апреля планируется прибытие еще пяти (в том числе инфекциониста и терапевта) с оборудованием.

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