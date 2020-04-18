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18.04.2020 08:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На место падения самолета в Хабаровском крае выехали спасатели

Текст: Инесса Доценко

Группа спасателей ДВРПСО МЧС России в составе шести человек и отделение 35 краевой пожарной части направились на место предполагаемого крушения самолета в Хабаровском крае. Об этом "РГ" рассказали в региональном ГУ МЧС.

В Хабаровском крае разбился легкомоторный самолет

По сообщению ведомства, в 13.45 местного времени в ЦУКС ГУ МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что в 700 метрах севернее села Лесное Хабаровского района (35 километров от Хабаровска) в нежилой зоне упал и загорелся частный легкомоторный самолет. По предварительным данным, есть погибшие.

В готовности к вылету на место происшествия находится вертолет МИ-8 от Центра авиационного спасения Минтранса России.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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