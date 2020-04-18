В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту крушения самолета

Следственные органы Дальневосточного СУТ СК России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта).

Об этом сообщила "РГ" старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Дарья Немцева.

По ее словам, следствие отрабатывает следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна.

Частный легкомоторный самолет упал и загорелся днем 18 апреля в 700 метрах севернее села Лесное Хабаровского района (35 километров от Хабаровска) в нежилой зоне. По предварительным данным, есть погибшие.

Следственная группа проводит осмотр места происшествия.