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18.04.2020 09:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту крушения самолета

Текст: Инесса Доценко

Следственные органы Дальневосточного СУТ СК России возбудили уголовное дело по факту крушения самолета по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта).

На место падения самолета в Хабаровском крае выехали спасатели

Об этом сообщила "РГ" старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России Дарья Немцева.

По ее словам, следствие отрабатывает следующие версии случившегося: ошибка пилотирования, технические неисправности воздушного судна.

Частный легкомоторный самолет упал и загорелся днем 18 апреля в 700 метрах севернее села Лесное Хабаровского района (35 километров от Хабаровска) в нежилой зоне. По предварительным данным, есть погибшие.

Следственная группа проводит осмотр места происшествия.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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