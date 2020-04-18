Глава Татарстана попросил ввести пособия по безработице ИП и самозанятым

Президент РТ Рустам Минниханов обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой включить в антикризисный перечень индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Об этом сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

Она уточнила, что согласно недавнему постановлению правительства РФ №245 пособие по безработице (12 130 рублей ) положено гражданам, уволенным с 1 марта 2020 года. Однако в эту категорию не попадают индивидуальные предприниматели и самозанятые.

Глава Татарстана направил Михаилу Мишустину письмо с просьбой включить их в этот перечень.

Что касается самозанятых, то президент РТ предлагает выплачивать пособия тем, кто не менее одного раза оплатил налог на профессиональный доход.