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18.04.2020 11:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков

Текст: Ольга Горюнова

Кировский районный суд Уфы 17 апреля принял решение принудительно вернуть семерых медиков под наблюдение коллег.

Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющеейся очагом распространения коронавируса. Они не выдержали обязательный 14-дневный срок медицинского наблюдения, обследование также проведено не в полном объеме.

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Исковые заявления в отношении нарушителей поступили от главного санитарного государственного врача РБ.

Ответчики представили суду свои возражения, ссылаясь на то, что их официально отпустили из больницы на домашнюю самоизоляцию. Однако суд учел доводы лишь одного человека. Остальных шестерых медиков решено принудительно поместить под медицинское наблюдение до 20 апреля, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 188 апреля в Башкортостане зарегистрировано 252 больных, 14 человек выздоровело, 8 скончались.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Распространение коронавируса COVID-19

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