В Кировской области избили водителя и врача "скорой"

Полиция разыскивает двоих нападавших на водителя и врача "скорой" в Кирово-Чепецке. Конфликт случился накануне вечером.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Кировской области, сигнал о нападении двух граждан на водителя скорой помощи поступил вечером 17 апреля. Когда врач попытался вмешаться в происходящее, ему тоже досталось: нападавшие, как впоследствии рассказали сотрудникам полиции водитель и медик, были пьяны.

В тот момент бригада "скорой" находилась на вызове. В региональном минздраве уточнили, что фельдшер брал у жителей на дому мазки на коронавирус. После нападения его пришлось госпитализировать.

Конфликт сняли на видео и разместили в соцсетях. На нем видно, как двое мужчин нападают на вышедшего из машины скорой помощи. Затем в происходящее вмешиваются прохожие. Сейчас полиция устанавливает личности нападавших и проводит экспертизу телесных повреждений, полученных бригадой "скорой".