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18.04.2020 07:21
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае из-за COVID-19 изолировали 80 работников рудника

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае зараженного коронавирусной инфекцией обнаружили на Карболихинском руднике под Змеиногорском. Более 80 человек, контактировавших с ним, включая медиков, пришлось изолировать.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, 33-летний сотрудник АО "Сибирь-Полиметаллы" приехал на Карболихинский рудник в конце марта из Башкирии. 10 апреля его госпитализировали в Змеиногорскую центральную районную больницу с внебольничной пневмонией. А 17 апреля тесты подтвердили наличие у него коронавирусной инфекции.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора уже установили всех, с кем контактировал зараженный. Это 84 человека: 72 человека, которые проживали с ним вместе в общежитии, а также шесть медиков, два работника пищеблока, два сотрудника клининговой компании и два работника прачечной.

Фото: Пресс-служба Сибирского химического комбината
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Минздрав региона взял на особый контроль этот случай инфицирования. Все контактировавшие с зараженным размещены на одном этаже общежития и находятся в строгой изоляции. Медики следят за их состоянием.

Всего за прошедшие сутки, по данным оперштаба, в Алтайском крае выявлено 10 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди них - один ребенок. Общее число инфицированных COVID-19 в регионе достигло 63 человек в 13 городах и районах края. Больше всего заболевших в Барнауле - 42 человека. Сейчас находятся под наблюдением медиков 1276 человек, всего в крае на коронавирусную инфекцию обследовано 12778 человек.

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