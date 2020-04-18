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18.04.2020 09:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На и.о. замглавы Хакасии завели уголовное дело

Текст: Надежда Столярчук

СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главы Хакасии Сергея Новикова по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Фото: iStock
По подозрению во взятке задержан вице-губернатор Кировской области

Как сообщили в СК РФ, в декабре 2019 года между хакасским управлением капитального строительства и подрядчиком был заключен госконтракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ "Туимский психоневрологический интернат".

- Сергей Новиков, являясь должностным лицом, требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей. За эти деньги он обещал организовать прием работ и своевременное перечисление средств за их выполнение, - рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

17 апреля 2020 года Сергей Новиков встретился с представителем подрядчика и получил от него часть требуемой суммы - два миллиона рублей, после чего был задержан с поличным сотрудниками ФСБ.

Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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