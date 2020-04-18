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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК прокомментировал возбуждение дела в отношении и.о. замглавы Хакасии

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил, что занимается "закреплением доказательной базы" по уголовному делу исполняющего обязанности главы Республики Хакасия Сергея Новикова.
Фото: r-19.ru Фото: r-19.ru
Фото: r-19.ru

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, Новиков подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса РФ - "получение взятки в особо крупном размере".

Напомним, накануне высокопоставленного чиновника задержали с поличным при получении взятки.

По подозрению во взятке задержан и.о. замглавы Хакасии

Петренко рассказала, что по их версии, в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта между ГКУ РХ "Управление капитального строительства" и подрядной организацией заключен государственный контракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ "Туимский психоневрологический интернат". Сергей Новиков, будучи должностным лицом, "имея умысел на получение взятки", требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы в части решения вопроса по заключению указанного контракта, прием работ и своевременное перечисление денежных средств за выполненные работы, - заявила представитель следственного ведомства.

17 апреля Новиков, находясь в Абакане, при личной встрече с представителем подрядной организации получил от него взятку в 2 миллиона рублей, что было частью суммы, которую потребовал чиновник. Кадры оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ФСБ, есть в открытом доступе. На них видно задержание Новикова в салоне дорогой иномарки.

Петренко уверяет, что следствие намерено в ближайшее время обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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