В интернете открыли первый в России детский лагерь онлайн

Студентка из Барнаула Алика Зайцева придумала, чем занять школьников на карантине. Победительница Всероссийского конкурса "Лига вожатых" организовала бесплатную онлайн-смену для детей "Pro_Движение".

И провела занятия в "Школе вожатых", чтобы подготовить их к летнему сезону. Свои вожатские проекты слушатели будут воплощать в реальных детских лагерях, а самый интересный отправят на конкурс президентских грантов.

Алика Зайцева учится в Алтайском педагогическом университете и "вожатством" занимается больше десяти лет - еще со школы. Сегодня у нее свой отряд - 25 студентов и школьников в возрасте от 14 до 22 лет, которых она обучает искусству быть вожатыми.

"Мы с ребятами работаем и как волонтеры, и как тьюторы, проводим праздники, участвуем в многих мероприятиях, - рассказала Алика корреспонденту "РГ". - А после обучения мои подопечные едут вожатыми в детские лагеря по всей России. В весенние каникулы у нас обычно проходила "Школа вожатых", но в этом году из-за пандемии собрать ребят не удалось, тогда и родилась идея провести дистанционную лагерную смену".

Утренняя зарядка, завтрак, а потом занятия: лекции, творческие мастер-классы, кейсы с заданиями. Ну и, конечно, душевные разговоры по вечерам. На первый взгляд - обычная жизнь в детском лагере. Вот только лагерь - на страницах соцсетей, а отряды ребят сидят по домам. Но при этом они с удовольствием поют, танцуют, рисуют настенные газеты, устраивают импровизированные палатки и делятся всем этим друг с другом.

"Первую онлайн-смену мы провели 2-7 апреля и, если честно, я такого интереса не ожидала, - делится впечатлениями Алика Зайцева. - В ней приняли участие около 300 ребят из Барнаула, Москвы, Уфы, Омска, Томска, Бийска, Рубцовска и даже из сел".

Каждый мог выбрать одно из пяти основных направлений смены: личностное развитие, информационно-медийное, военно-патриотическое, волонтерская деятельность, вожатская деятельность, чтобы проявить себя. Больше всего ребятам понравились задания из кейсов, когда за полтора-два часа нужно подготовить что-нибудь творческое, интересное и выложить в соцсети. За каждое задание им начисляли баллы, так что по итогам самым активным достались небольшие призы.

А когда онлайн-смена подошла к концу, ребята уговорили Алику продолжать проект. Так что традиционная "Школа вожатых" тоже прошла в онлайн-режиме - в минувшие выходные на занятиях были более 120 ребят со всей страны. Вебинары и тренинги вели участники Всероссийского студенческого отряда, вожатые из Москвы, Омска, Барнаула. А итогом обучения стали мини-проекты, которые новоиспеченные вожатые потом реализуют в детских лагерях.

"Основная тема школы - экономическая грамотность и все проекты были посвящены этому. Самым лучшим мы посчитали проект одиннацатиклассницы из Барнаула, которая предложила устроить для детей экономическую смену в лагере. Каждый отряд будет отдельным государством со своей экономикой и валютой, ребята будут учиться выстраивать внутренние и внешнеэкономические отношения, развивать экономику, нивелировать последствия кризисов. Этот проект мы планируем направить на президентский грант, чтобы после карантина его можно было реализовать и тиражировать", - поделилась планами Алика Зайцева.

Она готовит еще одну профильную онлайн-смену, которая поможет школьникам освоить медийное пространство. Алика планирует привлечь к этому проекту известных блогеров, чтобы они научили ребят вести свои страницы в социальных сетях.

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