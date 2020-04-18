Какие спектакли покажет в интернете Александринский театр

Александринский театр открывает свои уникальные видеоархивы и продолжает показ в интернете спектаклей начала XXI века, ставших знаковыми и значимыми для театра в новейшем времени. В афише трансляций ближайшей недели - постановки по Николаю Гоголю, Владимиру Набокову и Тадеушу Ружевичу.

20 апреля на сайте Александринского театра - "Камера обскура" Веры Поповой, Александры Ловянниковой и Леши Лобанова. 21 и 22 апреля - "Иваны" Андрея Могучего, 23 и 24 апреля - "Старая женщина высиживает" Николая Рощина. Далее - "Дядя Ваня" в постановке Андрея Щербана, спектакль Олега Еремина "Муха" и "Новое время" Марата Гацалова.

В видеопроекции программы "Новая жизнь традиции", как сообщают в Александринке, "театр намеренно привлек к сотрудничеству режиссеров разных творческих направлений, представителей разных стран и поколений, но объединенных одним - увлеченностью поиском новых сценических форм. Здесь возник Новый Вавилон идей и страстей, где режиссеры пытаются говорить со зрителем на разных сценических языках. В мир этого многоголосного текста мы сегодня и предлагаем вновь погрузиться зрителям и актерам. Для зрителей это будет уникальная возможность пересмотреть увиденное или восполнить упущенное. Для режиссеров и актеров - посмотреть на созданное со стороны".

Театральный навигатор

20 апреля "Камера обскура" - интерпретация романа Владимира Набокова, осуществленная ученицей Сергея Женовача, режиссером Верой Поповой и тандемом художников: ученицей Дмитрия Крымова Александрой Ловянниковой и одним из ведущих представителей нового поколения российских сценографов Алексеем Лобановым. Их спектакль - образец "театра художника", авторы которого выстраивают драматический сюжет по законам визуального искусства. Текст романа звучит лишь в отдельных эпизодах, а вместо актеров на сцену выходят сами художники спектакля Алексей Лобанов и Александра Ловянникова. Премьера состоялась в 2014 году на Новой сцене Александринского театра.

Спектакль "Иваны". Фото: Предоставлено пресс-службой Александринского театра

21 и 22 апреля "Иваны" - спектакль-лауреат театральной премии "Золотая Маска". Премьера 2007 года режиссера Андрея Могучего по "Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем и другим произведениям Гоголя. В главных ролях - Николай Сергеевич Мартон и ушедший из жизни в августе 2017 года Виктор Федорович Смирнов. Великий дуэт двух прекрасных народных артистов.

Спектакль большой формы, который в силу особенностей сценографии Александра Шишкина охватывал сцену и зал исторический сцены Александринского театра, и был предназначен только для 200 зрителей. И этот видеопоказ - редкая, если не единственная сегодня возможность попасть в число избранных.

23 и 24 апреля "Старая женщина высиживает" - спектакль по пьесе Тадеуша Ружевича, с которой Николай Рощин в 2014 году дебютировал на Новой сцене Александринского театра. Подстрочный перевод пьесы Рощин получил от художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина, а тот в свою очередь - из рук самого классика польского авангарда: в семидесятых годах прошлого века Ружевич сам передал этот текст молодому режиссеру Фокину. Пьеса "Старая женщина высиживает" "выросла" из стихотворения Тадеуша Ружевича "Рассказ о старых женщинах". В главной роли - Елена Немзер в фантастическом гриме, преобразившем заслуженную артистку России до неузнаваемости.