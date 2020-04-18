Петербургских волонтеров #Мывместе накормят чизбургерами и картошкой

Крупная сеть ресторанов быстрого питания начала обеспечивать горячими обедами добровольцев, которые помогают находящимся в самоизоляции пенсионерам покупать продукты и лекарства.

С каждым днем все больше представителей бизнеса присоединяются к проекту #Мывместе. Выделяют продуктовые наборы для тех, кто в этом нуждается, предоставляют машины и бензин - для быстрого выполнения заявок. А некоторые помогают тем, кто помогает, - волонтерам.

Сеть ресторанов быстрого питания объявила о собственной программе поддержки волонтеров в Санкт-Петербурге. Добровольцы будут получать в разных точках города горячие обеды - еженедельно не меньше четырехсот.

Каждый обед готовится непосредственно перед выдачей и включает в себя чизбургер, картошку фри и напиток. Программа пока действует до 30 апреля с возможностью продления в случае необходимости, отмечают организаторы акции.

- Сейчас волонтеры так же, как и медики, задействованы во многих сферах, направленных на борьбу с распространением COVID-19 в России. Именно поэтому мы не могли остаться в стороне и организовали для них возможность своевременного горячего питания, - говорит Абдалла Хафез, генеральный директор компании. - Наш долг как крупного устойчивого бизнеса - поддержать тех, кто оказался на передовой борьбы с эпидемией.

Между тем, согласно оперативной сводке Смольного, с начала работы проекта #Мывместе петербургские волонтеры выполнили 7954 заявки горожан старше 65 лет, соблюдающих самоизоляцию.

Волонтер Сабина: Учусь любви и смирению

Сабина Данилова в обычной жизни работает риэлтором. Сейчас, когда рынок недвижимости замер, она полностью посвятила себя волонтерству. Говорит, помогать людям сегодня важнее, чем зарабатывать деньги.

- Первый мой день запомнился двумя событиями: я побывала в доме адмирала и оформила самый дешевый чек, - вспоминает Сабина. - По инструкции мы передаем пакет с едой на расстоянии, не заходя в квартиру. Но на улице Кораблестроителей меня встречает статный Давид Самойлович. Загадочно говорит: "Заходи!" Я ему в ответ: "Не положено по инструкции!" А он мне: "Пожалеешь, иди китель покажу!" Пусть простит меня руководство, я попросила его отойти подальше и вошла посмотреть. Стоило того, честно. Адмиральский китель, весь в орденах... Спасибо и низкий поклон, Давид Самойлович, за возможность принести вам продукты в эти трудные дни.

Вечером взяла заявку недалеко от дома. Уточняя заказ, удивилась: нужна перловка. Чек - 77 рублей… Иду, плачу, размышляя о том, что денег у пенсионеров нет совсем. Это до сих моя самая быстрая и дешевая заявка.

В волонтерских чатах бурлит жизнь, берутся заявки, пишутся отчеты. Народу прибавляется. Люди начинают кооперироваться. В моей жизни появилась Лена Тен. Сотрудничаем с ней больше двух недель, эта девушка стала мне другом, соратником.

Лена - образец любви и смирения. Она не может отказать пенсионерам. Даже если бабуля посылает нас в несколько магазинов: в одном "травяной туалет" для кошки, в другом - корм для нее же, в третьем - полуфабрикаты: блинчики, котлеты, сосиски... Девушка на кассе была немного хмурая. Я ей: "Улыбнитесь! У вас работа есть, зарплата. У многих все совсем грустно..." Разговорились, она спросила для кого мы покупаем. Говорим, по горячей линии для заявителя. Продавец улыбается, знает нашу бабулю: "Очень хорошая женщина и муж у нее прекрасный". И в этот момент все встало на свои места, внутренний протест ушел. Ну важны для бабушки именно эти магазины и эти покупки - ну и хорошо.

Я хожу в форменной красной жилетке и с бейджем везде: в магазинах, аптеках, на улице. Мне кажется, это помогает нашему волонтерскому движению. Встречая пожилых людей в общественных местах, подхожу и рассказываю о возможности обратиться за помощью, даю телефон горячей линии.

Дни у нас бывают разные. Хорошие и добрые, сложные и трудные. К величайшему сожалению, розовые очки иногда приходится снимать.

Звоню по заявке, составляю список, бабушка плохо слышит, говорит громко, переспрашивает. Какой-то мужчина в ее квартире орет: "Брось трубку! Тебе мало было купить очиститель за 28 тысяч?!" - и дальше отборным матом. Даже вспоминая эту ситуацию, реву... Спрашиваю: "У вас сложности? Может полицию вызвать?" - "Все в порядке," - отвечает. Покупаем продукты, поднимаемся к квартире, передаем пакет. Бабушка худенькая, маленькая. Долго ищет наличные деньги. А за спиной у нее маячит здоровый мужик с голым торсом и матерится... Для нас та история вроде бы закончилась: рассчитались, закрыли заявку, отправили отчет куратору. Но мне больно до сих пор за эту щуплую, мягкую и ранимую бабушку...

Еще одна заявка: пятнадцать пачек макарон, три пачки риса, десять банок тушенки… дальше перечислять не буду. Купила в уменьшенном количестве, долго извинялась. Получилось три огромных пакета. Заявительница - хорошая, энергичная женщина, бабушкой не назовешь. Мы ее уговаривали не паниковать сильно. Обещали, что волонтеры будут работать весь период изоляции и готовы будут помочь с продуктами первой необходимости.

Кстати, в моей копилке интересных чеков недавно появился любопытный экземпляр: 157 рублей и шесть кило веса.

У волонтеров есть разные чаты: рабочие и поболтушки-флудилки. Там нередко можно прочитать крик души: лучше сделать пять заявок по доставке еды, чем одну по доставке бесплатных лекарств! Воистину, это сложнейшие заявки. Расскажу историю нашей самой длинной. Московский район, Пулковская улица, дом прямо напротив моего. Доставка льготных лекарств: нужно забрать рецепт у заявителя, получить лекарства в аптеке и привезти. Ерунда для нас, быстрых волонтеров! Звоним день, второй - не отвечает... Обычно пишем куратору "не отвечает два дня" - и заявка в архив. Но заявитель-то через дорогу, грех не зайти, уточнить.

Вечером, в дождь и мокрый снег нашла подъезд, звоню в домофон. Не слышно и непонятно отвечает, но таки пускает меня мужчина. Плохо говорит, медленно. Инсульт, инфаркт... Я объясняю, кто я и зачем пришла. Бейджиком машу, телефон уточняю - одна цифра неправильно записана. Забираю рецепт на лекарство, оставляю свой номер, клянусь, что не потеряю эту драгоценную бумагу. И начинается квест "Гонка за Ксарелто". Есть в наличии в трех местах в радикально разных концах города. Но уже через пятнадцать минут лекарство остается только в Петергофе. Уговариваю провизора по телефону отложить три коробки, уверяю, что еду очень быстро. На другом конце провода отвечает абсолютно измученная девушка:" Не можем, не положено. Вас едет три человека. Кто первый - того и лекарство". Приезжаем, берем талончик, протягиваем рецепт. И... не успели.

На следующий день нашли лекарство, но не по нашей федеральной квоте. На свой страх и риск еду в аптеку на Бонч-Бруевича. Протягиваю талончик и жду ответа, затаив дыхание. Получилось! Беру заветные три коробочки, восклицаю радостно: "Можно я вас расцелую?!" И смешно, и грустно: обе в масках, а глаза светятся и искрятся от смеха: "Нет-нет, не надо!" Сергей Николаевич был счастлив и очень благодарен.

Не представляю, как пенсионеры добывают эти лекарства без нашей помощи…

Трудно мне даются волонтерские будни. Не физически, поверьте! Морально: много эмоций и мыслей о бренности жития, об одиночестве, о старении, о болезнях и физической немощи... И возникают мысли, что, может быть, пришло мое время собирать камни? Хочу закончить цитатой из Библии: "Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время раздирать, и время сшивать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру".