В Архангельске выявили вспышку COVID-19 в психиатрической больнице

В Архангельске сотрудница клинической психиатрической больницы и более 50 человек из ее контактного круга заболели коронавирусной инфекцией. В основном это пациенты и сотрудники клиники. Еще сто контактировавших ждут результатов тестов.

Как сообщило правительство Поморья, отдельно стоящее здание психиатрической больницы, в котором выявлена вспышка коронавируса, срочно перепрофилируют. На первом этаже будут лечить заболевших, на втором разместится обсерватор для тех, кто контактировал с ними. Людям, общавшимся с первой больной вне ее работы, предписано соблюдать домашний карантин.

- На сегодня предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания, еще порядка ста тестов в работе. Скорее всего, к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет, - спрогнозировал руководитель регионального управления Роспотребнадзора Роман Бузинов.

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский на чрезвычайном заседании оперштаба по COVID-19 заявил о необходимости усилить режим самоизоляции в регионе. На улицах городов Поморья находится много людей. Так, в Архангельске индекс самоизоляции на 13.00 18 апреля составил 3,5 (при максимальной отметке в 5 баллов, когда людей на улицах нет), в Северодвинске - 3,7, в Котласе - 2,9.

Власти планируют ограничить пребывание людей в скверах, во дворах, на детских площадках и других общественных территориях. Муниципалитетам предписано привлекать к работе с северянами административные комиссии, за соблюдением самоизоляции будет следить полиция. Режим работы предприятий планируется снова ужесточить.

Для работы с заболевшими будут мобилизованы дополнительные медицинские бригады с привлечением студентов медуниверситета и ординатуры.

Оперштаб настоятельно рекомендовал северянам воздержаться от прихода в храмы на пасхальные богослужения и смотреть их трансляции по ТВ и в интернете.

До вспышки в психиатрической больнице во всей Архангельской области насчитывалось только 39 заболевших коронавирусом.