В Петербурге автомобиль каршеринга протаранил ограждение набережной

В Петербурге сотрудники ГИБДД спасли водителя каршерингового автомобиля, который чуть не вылетел в реку Мойку, сообщает региональное управление ГИБДД.

В поле зрения сотрудников ГИБДД автомобиль попал за несколько минут до происшествия. Водитель автомобиля Hyundai совершал странные маневры на дороге, его попросили остановиться, он не отреагировал, началась погоня.

Возле дома номер 98 по набережной Мойки водитель не справился с управлением и автомобиль пробил ограждение у Поцелуева моста.

По счастливой случайности автомобиль не вылетел в реку. Сотрудники ГИБДД оперативно вытащили водителя из салона. Он, как ни странно не пострадал. Сейчас водитель доставлен в отдел и объясняется с сотрудниками полиции. Также стражей порядка интересует вопрос, на каком основании водитель был за рулем каршерингового авто, ведь прокат машин в Петербурге запретили до 30 апреля.