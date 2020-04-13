В Петербурге временно запретили прокат автомобилей

Власти Петербурга ввели запрет на прокат автомобилей. Воспользоваться услугами каршеринга нельзя будет до 30 апреля, сообщает администрация Петербурга.

Запрет обусловлен противодействием распространению коронавирусной инфекции. Ранее прокат автомобилей был остановлен в Москве.

Постановление вступило в силу с момента его официального опубликования. То есть, взять автомобиль в прокат в Петербурге уже нельзя.

Ранее в Петербурге были закрыты все непродовольственные магазины, где не продаются товары первой необходимости, парикмахерские, салоны красоты, предприятия общественного питания за исключением заводских столовых. Поликлиники, в том числе и частные, прекратили прием плановых пациентов, а больницы перестали осуществлять плановую госпитализацию.

На сегодняшний день в Петербурге подтверждено 678 случаев коронавирусной инфекции, 78 пациентов выздоровели.