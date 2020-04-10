Собянин: Временно останавливается каршеринг, а салоны красоты открывать рано

Среди новых ограничений, предпринятых мэром Москвы Сергеем Собяниным в столице на следующую неделю, с 13 по 19 апреля - приостановка и работы каршеринга. "Спрос на эту услугу упал на 60%, - объясняет глава города свое решение. - А соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него".

Внес он ясность и по поводу работы салонов красоты, о деятельности которых СМИ писали, кто во что горазд.

"Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано", - четко сказано в новом указе.

И в самом деле: количество заболевших в городе лишь за эту неделю выросло вдвое. Стационары и скорая работают на пределе, сообщила сегодня заммэра Москвы Анастасия Ракова. Поэтому соблюдение социальной дистанции и сокращение контактов горожан, по мнению экспертов, остается главным способом сдерживания массового распространения коронавируса.