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10.04.2020 21:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Собянин: Временно останавливается каршеринг, а салоны красоты открывать рано

Текст: Любовь Проценко

Среди новых ограничений, предпринятых мэром Москвы Сергеем Собяниным в столице на следующую неделю, с 13 по 19 апреля - приостановка и работы каршеринга. "Спрос на эту услугу упал на 60%, - объясняет глава города свое решение. - А соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него".

Внес он ясность и по поводу работы салонов красоты, о деятельности которых СМИ писали, кто во что горазд.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Приостанавливается оказание медицинских услуг организациями и индивидуальными предпринимателями, для которых данный вид деятельности не является основным. Открывать салоны красоты даже в ограниченном формате все-таки рано", - четко сказано в новом указе.

И в самом деле: количество заболевших в городе лишь за эту неделю выросло вдвое. Стационары и скорая работают на пределе, сообщила сегодня заммэра Москвы Анастасия Ракова. Поэтому соблюдение социальной дистанции и сокращение контактов горожан, по мнению экспертов, остается главным способом сдерживания массового распространения коронавируса.

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