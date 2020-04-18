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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Адвокат рассказал, что заставляет людей распространять фейки о коронавирусе

Текст: Елена Мационг
Сразу несколько регионов России, по данным Генпрокуратуры, стали лидерами по числу ресурсов, на которых размещены фейки о пандемии коронавируса. Это Свердловская и Волгоградская области, а также Башкирия и Северная Осетия.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В самом деле, число слухов, кривотолков, а то и откровенного вранья в последние месяцы зашкаливает. И если одни из них не могут вызвать ничего, кроме улыбки. Как, например, аудиоролик, гуляющий в мессенджерах с первых дней пандемии, в котором неизвестный голосом доктора Рошаля дает "самый надежный совет не заболеть - есть чеснок натощак и по утрам". То другие способны вызвать травлю отдельных людей, панику, нагонять страх и безысходность. Так, на Ямале в развенчивание одного из фейков вынужден был вмешаться лично губернатор региона. В местных сетях упорно распространялся слух, что один из топ-менеджеров газодобывающей компании побывал в Италии, "никому об этом не сказал, на карантине не сидел, всех в поселке перезаражал и вызвал вспышку коронавируса". За неделю версия стала чуть ли не официальной.

- Не был он ни в какой Италии, да и вообще за границей не был с прошлого года. Я сам обратился к специальным службам, пограничникам, которые дали мне полную информацию обо всех передвижениях этого человека за последние месяцы, - отметил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, не выдержав и опубликовав эмоциональное заявление на своей странице во "ВКонтакте".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Генпрокуратура передала Роскомнадзору список распространявших фейки ресурсов

При этом пояснил, что для него важно, чтобы в регионе "не звучало несправедливых обвинений в адрес тех, кто не нарушал закон".

В Уфе, между тем, блуждал фейк о том, что в окрестностях города подготовили 1000 мест на кладбище для умерших от коронавируса. А в Чебаркуле Челябинской области женщина всерьез утверждала, что город вводят войска для подавления "голодных бунтов". За что заплатила штраф в 30 тысяч рублей за распространение заведомо недостоверной информации.

К штрафам сегодня приходится прибегать все чаще. Так, в Свердловской области, по словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, в суды переданы материалы на семерых распространителей фейков. По четырем уже принято решение, люди оштрафованы на 30 тысяч рублей каждый. Материалы на еще нескольких человек сейчас готовятся для передачи в инстанцию.

Мотивы у каждого из распространителей фейков сугубо свои: кто-то делает это из дремучего незнания, кто-то, чтобы привлечь к себе внимание. Как это сделал ранее судимый мужчина по кличке Лещ из Краснотурьинска. Под видом эксперта, он пугал земляков о небывалом числе зараженных в области. Правда, стать главным "спикером" Среднего Урала по коронавирусу ему было не суждено, довольно быстро его страницу в соцсетях прикрыли и присудили штраф. Когда Леща задержали, он раскаялся и записал видео с извинениями перед земляками.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области
Жительницу Урала оштрафовали за фейк о вводе войск

Напомним, ответственность за распространение фейковой информации серьезно ужесточена, начиная с первого апреля этого года. Можно угодить не только под административные штрафы, для граждан они составляют от 30 до 100 тысяч рублей, но и под уголовную ответственность. И тут меры куда серьезнее: физическому лицу, распространяющему недостоверную информацию о коронавирусе, грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей. За фейки в СМИ и соцсетях нужно будет выложить от 1,5 до 3 миллионов рублей. Если же публичное распространение фейковых новостей приведет к смерти, то нарушителю придется заплатить и до пяти миллионов.

Между тем опрошенные "РГ" эксперты вовсе не считают меры драконовскими.

- Сурово, но справедливо, - говорит адвокат Сергей Колосовский. - Большие штрафы продиктованы общей ситуацией. Любая неправда сейчас может вызвать эффект домино, и привести к серьезным социальным последствиям. Вспомните, как еще месяц назад люди бежали в магазины за гречкой, мукой и туалетной бумагой. Во многом под влиянием как раз тех самых фейковых фото в мессенджерах с пустыми полками в магазинах. Понадобилось время, чтобы понять: нет, все нормально, гречки полно и туалетной бумаги тоже. Но, согласитесь, все мы хоть немного, но были подвержены этой кратковременной панике. Поэтому, думаю, каждый человек, прежде чем размещать очередной слух или мнение псевдоэксперта в соцсетях, должен задуматься, что он делает. И какая ответственность за это последует. К слову, я думаю, сегодняшняя ситуация доказала востребованность официальных СМИ. Все-таки в серьезных изданиях действует строгое правило проверять информацию, прежде чем публиковать.

Кстати

Напомним, в России запущен сайт coronafake.ru, на котором размещена информация о фейках про коронавирус. На нем собрана вся актуальная база недостоверной информации, которая распространяется через социальные сети и мессенджеры. К каждому посту дано пояснение, почему не соответствует действительности.

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