Уральские вузы рассказали о цифрах приема на онлайн-дне открытых дверей

Не за горами сдача выпускных экзаменов в школах. Абитуриентам есть, к чему готовиться, ведь в нынешнем году многие вуза Урала запускают новые программы обучения и увеличивают количество бюджетных мест. "РГ" узнала контрольные цифры приема на онлайн-днях открытых дверей.

Так, в Уральском институте управления РАНХиГС приемная кампания по направлениям бакалавриата стартует 19 июня. Наибольшее число бюджетных мест (40) - на направлении "государственное и муниципальное управление", потому что вуз готовит прежде всего управленцев. По остальным программам конкуренция за место со стипендией выше: на "юриспруденции" - 15 мест, в "экономике и менеджменте" ‒ 13 и 10, соответственно.

Чтобы учиться за счет бюджета, нужно успешно сдать профильную математику, русский язык, обществознание, по юридическому направлению ‒ историю. В вузе отметили, что на платные формы обучения тоже важно показать высокие баллы по ЕГЭ. Например, поступая на специалитет по экономической безопасности. Ежегодно университет выпускает 2500 человек.

Около тысячи человек бесплатно поступят в один из старейших вузов Екатеринбурга ‒ Уральский государственный горный университет. Для очной формы он предоставляет 684 бюджетных и 503 места на договорной основе, а заочно получить высшее образование смогут 1240 абитуриентов. Правда, "бюджет" достанется лишь 130 из них.

Самый крупный набор в этом году проведет УрФУ, где будет около 6,5 тысячи бюджетных мест по более чем 300 образовательным программам. Есть и абсолютно новые направления подготовки, в основном из гуманитарной сферы: телевидение, судебная экспертиза, психология служебной деятельности. Однако бюджетные места выделили только на одну специальность ‒ медицинскую кибернетику.

Подать документы абитуриенты могут, не выходя из дома: по электронной почте, заверенные печатью школы или электронной цифровой подписью. В УрФУ также можно отправить заявление через портал госуслуг (этот эксперимент запустили в 2020 году в 53 российских вузах) и через филиалы в Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Каменск-Уральском и Верхней Салде.