В Екатеринбурге испекли 10 тысяч куличей в дар докторам

В Екатеринбурге в канун Пасхи испекли 10 тысяч куличей, чтобы поздравить докторов. Такой подарок горожанам сделал фонд святой Екатерины. Пасхальные куличи получат сотрудники горбольницы № 40, областной детской клинической больницы и других лечебных учреждений города. Кроме того, их раздадут многодетным семьям, семьи с детьми-инвалидами, ветеранам войны и труда.

Как отметил директор фонда святой Екатерины Александр Андреев, куличи изготовлены по старинной рецептуре с использованием самых высококачественных продуктов.

- Мы искренне надеемся, что наша акция наполнит и без того светлый праздник теплом и добротой, - сказал он

Это уже не первая акция фонда. В прошлом году, к примеру, по его инициативе в Екатеринбурге испекли самый большой в мире пасхальный кулич, а на улицах устанавливали огромные декоративные пасхальные яйца.

В этом году в связи с пандемией COVID-19 масштабного празднования не планируется. Кроме того, храмам Роспотребнадзор рекомендовал отказаться от массовых богослужений и проводить службы онлайн.

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