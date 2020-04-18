В Екатеринбурге закрыли на карантин больницу № 1

В Екатеринбурге закрыли на карантин центральную городскую клиническую больницу №1. Причиной стала госпитализация нескольких врачей и пациентов. Все они переведены в инфекционный корпус больницы №40.

Количество и статус госпитализированных уточняются. Больница №1 закрыта до особого распоряжения для проведения эпидемиологических мероприятий. Плановые операции отменены, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный оперативный штаб.

По данным оперштаба на 18 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведены 2 633 исследования проб на коронавирус. Обследовано 2 630 человек. Коронавирус выявлен у 11. Это жители Екатеринбурга, Заречного, Серова, Белоярского, Нижнесергинского и Красноуфимского районов.

Всего в регионе зафиксировано 126 случаев коронавируса. Состояние шести пациентов оценивается как тяжелое, 16-ти - средней тяжести, у остальных - как удовлетворительное.