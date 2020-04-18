Ректор Московской духовной академии подтвердил заражение коронавирусом

Ректор Московской духовной академии (МДА), епископ Звенигородский Питирим (Творогов) подтвердил, что заболел коронавирусной инфекцией, но в легкой форме. Об этом он сообщил на своем канале в Telegram. Епископ высказался об этом, потому что, по его словам, про него "пошли гулять слухи".

"Чтобы пресечь распространение недостоверной информации, сообщаю, что у нас с сестрой легкая форма коронавируса. Сегодня произошел перелом в течении болезни - вернулись запахи, - написал ректор МДА.

Епископ рассказал, что заразился в храме на службе, хотя в академии строго соблюдались гигиенические нормы. При первых признаках болезни он сдал тест, оказавшийся положительным. "И хотя академия у нас и так находится на карантине, я ушел в строжайшую самоизоляцию", - прокомментировал он.

Инфекция была подхвачена воздушно-капельным путем и это, по словам епископа, "ответ всем, кто ратует за то, что в храме заразиться нельзя". Епископ Питирим призвал верующих беречь себя и других, не выходить из домов. Сейчас епископ с сестрой, продолжают самоизоляцию, самостоятельно вычитывают великопостные службы по последованиям, которые публикуются на официальном сайте Русской Православной Церкви для домашнего совершения.