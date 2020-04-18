Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко российских тест-систем на COVID-19

Российские тест-системы на выявление чужеродных геноматериалов в клетках организма человека соответствуют всем международным стандартам и даже во многом их превосходят. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

"Тест-системы, разработанные ГНЦ ВБ "Вектор", по многим параметрам превосходят ряд зарубежных аналогов. Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведенными еще в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов", - говорится в заявлении Роспотребнадзора, которое имеется в распоряжении "Российской газеты". Как отмечают в ведомстве, российские тесты способны выявить даже минимальное количество чужеродного генетического материала в образце и не дают перекрестных реакций с другими возбудителями. Они могут определить наличие в клетках именно нового коронавируса SARS-CoV-2, отличив его от других разновидностей опасных для человека коронавирусов.

Важно отметить, что российские тесты могут увидеть возбудителя инфекции даже у бессимптомных носителей. А это крайне важно для выявления инфицированного человека, его изоляции, чтобы он не стал опасным переносчиком инфекции.

Напомним, что ранее в СМИ появились заявления о том, что есть сомнения в качестве российских тест-систем, переданных на безвозмездной основе Республике Беларусь для выявления новой коронавирусной инфекции. Как уточняет Роспотребнадзор, с февраля белорусским коллегам на безвозмездной основе Роспотребнадзором было передано 14000 тест-систем. Именно с их помощью были выявлены первые заболевшие в стране, что позволило начать проведение противоэпидемических мероприятий. Роспотребнадзор также консультирует белорусских коллег по всем важным вопросам, связанным с борьбой с опасным вирусом.

В ведомстве добавляют, что научный центр "Вектор", разработавший тесты, включен Всемирной организацией здравоохранения в перечень референс-лабораторий ВОЗ по новой коронавирусной инфекции. В этот центр все страны могут направлять образцы для исследований.

"Вектором" уже произведено и поставлено тест-систем на 3,2 млн определений не только во все регионы России, но и другие страны. 30 стран мира на безвозмездной основе получили от России более 400 тысяч тестов. И эта благотворительная помощь будет продолжаться, заверяют в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор внимательно следит за развитием эпидемической ситуации в соседних странах, включая Республику Беларусь, где работа по сдерживанию эпидемии имеет большое значение для снижения рисков здоровью российских граждан, учитывая тесное взаимодействие на евразийском пространстве", - отмечается в заявлении ведомства. Тем более, что 14 апреля 2020 года на рабочей встрече Высшего евразийского экономического совета лидеры государств-членов Евразийского экономического союза поддержали необходимость сотрудничества в целях противодействия инфекциям, научного взаимодействия, совершенствования алгоритмов реализации совместных противоэпидемических мероприятий. Выражалась благодарность России за оказанную помощь в предоставлении тестов для диагностики.