Россия вошла в топ-10 стран по количеству заболевших коронавирусом

Россия вышла на десятое место по общему числу заболевших коронавирусом.

За последние сутки в РФ подтверждены 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции в 79 регионах. Таковы данные оперативного штаба по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом. Всего в России зафиксировано 36 793 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Лидером по числу зараженных остаются Соединенные Штаты (706 779 случаев), за ними идут Испания (190 839 случаев), Италия (172 434 случая), Франция (149 130 случаев) и Германия (141 397).

Накануне Всемирная организация здравоохранения распространила новые данные о ситуации с коронавирусом в мире. Общее число заразившихся превысило два миллиона человек.