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Рубрика: В мире

Северокорейская официантка рассказала реальную историю побега в Южную Корею

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Массовый побег в апреле 2016 года 12 северокорейских официанток и одного менеджера, работавших в Китае, в Южную Корею наделал много шума. Консервативное правительство Южной Кореи во главе с президентом Пак Кын Хе подавало это как признак эффективности санкций и скорого крушения режима КНДР, но затем некоторые юристы обвинили спецслужбы Юга в том, что девушки были вывезены обманом. Споры по поводу этой истории продолжались долго, журналистов к перебежчицам не допускали. Власти КНДР и родители беглянок требовали вернуть "их детей". Южнокорейское издание The Korea Times опубликовало интервью с одной из бывших официанток, которая представила свою версию произошедшего.

Если резюмировать слова бывшей северянки, то правда оказалась где-то посередине: действительно, из 12 беглянок несколько человек не собирались бежать в Южную Корею, но их поставили в такое положение, когда уже не было другого выбора. С другой стороны, теперь все они имеют южнокорейские паспорта и при желании уже могли бы выехать за границу и вернуться в КНДР через тот же Китай.

Фото: Скриншот с видео
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Разговорить бывшую северянку смог Кэйси Лартиг, который в Сеуле возглавляет образовательный центр для перебежчиков из КНДР. Девушка изучает английский в центре, пытаясь найти свое место в новом для нее обществе.

По словам собеседницы, все девушки были выходцами из хороших семей в КНДР, что распространенная практика для тех, кто направляется в Китай работать в ресторанах, а поехали работать в северокорейский ресторан в КНР, поверив обещаниям о возможности солидного заработка. Однако жизнь и условия там оказались сложнее и труднее, чем они ожидали.

Официантки обсуждали необходимость как-то изменить ситуацию, но далеко не все подразумевали под этим побег в Южную Корею. "Мы не были абсолютно несведущими о том, что происходит в мире. Когда я жила на Севере, то знала о возможности побега на Юг, и, судя по высказываниям моих коллег, они это тоже знали. Но все мы неплохо жили на Севере, зачем нам надо было бежать на Юг?" - цитирует The Korea Times ее слова.

В итоге пошли разговоры о переезде в другую страну. Все работавшие там девушки разделились на две группы. Одна группа, где было шесть или семь официанток, сказали, что намерены вернуться на родину и, взяв такси, поехали в посольство КНДР.

Фото: REUTERS/KCNA
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Другая группа, где было как раз 12 официанток и один менеджер, решили "ехать в другую страну". При этом часть из них знала, что все идет к побегу в Южную Корею, тогда как другие считали, что они собрались ехать в Малайзию и работать там. В Малайзии тоже были северокорейские рестораны.

"Те, кто не знали, что в итоге вся группа намерена оказаться в Южной Корее, вполне могли не согласиться на это. Но было опасение, что они решат поехать в посольство КНДР, потому им не рассказали все", - сказала перебежчица.

По словам девушки, об их побеге те, кто сразу отказался ехать куда-либо, сообщили посольству КНДР в Китае, но власти Северной Кореи уже не успели ничего сделать. Вся группа из 13 человек пересела на рейс в Южную Корею и улетела, а отказаться и вернуться было слишком трудно. "Когда все мы оказались в Малайзии, то стало понятно, что будет и куда летим. Но пути назад для тех, кто не знал, и всех остальных уже не было. Не было времени, чтобы пытаться убежать куда-то, билеты на нас до Южной Кореи уже были забронированы. СМИ Южной Кореи уже сообщили, что мы прилетели. Если бы мы хотели бы вернуться в Северную Корею, то было бы уже очень сложно", - утверждает она, признавая факт, что как минимум часть прибывших в Южную Корею были обмануты.

Фото: REUTERS
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Вместе с тем, перебежчица выразила недовольство поведением и действиями ряда южнокорейских юристов, которые заявляли, что все приехавшие были обмануты и хотели вернуться в КНДР. "Я с ними никогда не виделась и не разговаривала. Не знаю, на основании чего они говорят за нас… Они говорят, что мы все не хотим быть в Южной Корее. Но мы в Южной Корее уже довольно длительное время, у нас южнокорейские паспорта, на выезд за рубеж нет никаких ограничений. Если бы мы хотели бы вернуться на Север, то сделали бы это", - цитирует газета слова бывшей официантки.

Девушка также пожаловалась, что ей пришлось пережить немало сложных моментов в Южной Корее: те самые юристы пытались самостоятельно выйти на нее, хотя власти тогда не подпускали адвокатов к ним, их преследовали журналисты. "Я слышала, что другие перебежчики из КНДР пытаются получить информацию обо мне, чтобы продать ее агентам КНДР", - говорит она. Ей пришлось несколько раз менять телефон, в Южной Корее у нее другое имя.

В итоге девушка прекратила общаться с теми, с кем вместе сбежала, а также с остальными перебежчиками из Северной Кореи. В Южной Корее ей пришлось нелегко и до сих пор она пытается привыкнуть к новой жизни и найти свое место. Она несколько раз меняла работу, пыталась учиться, решила в итоге попытаться улучшить свой английский, что надо для трудоустройства, почему и пришла в образовательный центр для перебежчиков. "Я очень скучаю по моей семье. Родные сильно пострадали из-за всего этого. Их статус было понижен… Но я надеюсь найти свое место здесь, в Южной Корее, и получить стабильную работу", - сказала бывшая официантка северокорейского ресторана.

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