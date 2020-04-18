Спецрейс с россиянами вылетел из Лондона в Москву

Граждане России, пожелавшие покинуть Британию из-за сложной ситуации с коронавирусом, вылетели в субботу спецрейсом в Москву, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Лондоне.

По данным дипломатов, домой отправились несколько россиян, которые оказались на территории Великобритании в затруднительном положении и нуждаются в срочной эвакуации из гуманитарных соображений. По прибытии в Москву они пройдут карантин по установленным правилам.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Между тем, по официальным данным, в Британии зарегистрировано 114 подтвержденных случаев коронавируса, число летальных исходов превысило 14 тысяч.