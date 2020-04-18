Спецслужбы США не нашли доказательств "китайского происхождения" COVID-19

Американские спецслужбы не смогли подтвердить, что коронавирус вирус, известный как SARS-CoV-2, начал распространение из лаборатории в китайской провинции Ухань. Об этом в пятницу Newsweek рассказал представитель американского разведывательного сообщества на условиях анонимности.

Ранее на этой неделе телеканал Fox News сообщил о том, что американские спецслужбы проводят расследование на предмет того, был ли вирус, вызывающий COVID-19, непреднамеренно выпущен из вирусологической лаборатории в Ухане. Когда президента США Дональда Трампа спросили об этом во время пресс-брифинга, он не сказал, что не может подтвердить достоверность данной информации, добавив, что дал поручение "разобраться в этом".

Представитель разведывательного сообщества США сказал, что в настоящее время подтверждения данной информации сделано не было. "Разведсообщество коллективно не согласилось ни с одной теорией (о происхождении вируса)", - сказал собеседник издания, добавив, что агентства, которые входят в разведывательное сообщество США, "активно и энергично" отслеживают любую информацию о коронавирусе и докладывают об этом политикам.