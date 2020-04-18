Суд арестовал и.о. замглавы Хакасии

Суд арестовал исполняющего обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергея Новикова, а Следственный комитет предъявил ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Как объяснила корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, Главное следственное управление СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

По словам представителя СК, в декабре 2019 года в рамках реализации национального проекта между ГКУ РХ "Управление капитального строительства" и подрядной организацией заключен государственный контракт на сумму более 480 миллионов рублей на строительство второй очереди жилого корпуса ГБУ РХ "Туимский психоневрологический интернат". Сергей Новиков требовал от представителя подрядной организации взятку в 12 миллионов рублей за организованное им покровительство работы фирмы в части решения вопроса по заключению этого контракта, прием работ и своевременное перечисление денег за выполненные работы.

17 апреля 2020 года в Абакане Сергей Новиков при личной встрече с представителем подрядной организации получил от него взятку в 2 миллиона рублей. Это была часть требуемой чиновником суммы.

Петренко рассказала, что дома у обвиняемого и в его рабочем кабинете прошли обыски. Что нашли - следователи не говорят. На вопрос корреспондента "РГ" ответили общей фразой - "изъяты электронные носители и документация, имеющая значение для расследования уголовного дела".