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18.04.2020 09:00
Рубрика: Общество

Ученые назвали 25 профессий будущего

Текст: Ирина Ивойлова
В Атласе новых профессий, который подготовили в ВШЭ, представлены самые перспективные специальности будущего.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ближайшие годы будут востребованы менеджеры индивидуальных медицинских программ (особенно в спорте высоких достижений и при работе с пожилыми гражданами); менеджеры по формированию впечатлений (это маркетолог, социолог, аналитик, экономист в одном флаконе, востребованный, прежде всего, в гостинично-туристическом бизнесе).

Нужны будут кураторы мультимедийных выставок. Это культурологи, которые на "ты" с цифрой и при этом понимают, что такое маркетинг. Уже сейчас налицо потребность традиционных музеев, выставочных залов, частных галерей в продвижении себя в мультимедиа и необходимость пиара таких выставок в цифре.

Еще из нового - кросс-культурный психолог-консультант. О чем это? Мигранты, межкультурные переговоры, особенности работы мульткультурных коллективов - все это про кросс-культурного психолога.

Нужны будут дата-журналисты, компьютерные лингвисты и тьюторы. А также финансовые инженеры, финансовые менеджеры, финансовые аналитики и финансисты-экономисты. С менеджерами, аналитиками все ясно. А вот кто такой финансовый инженер? Это специалист, которые все знает про блокчейн, мобильный банкинг, интернет-банкинг.

Фото: iStock
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Одна из сотрудниц рабочей группы Атласа Галина Волкова подчеркнула, что само понятие профессии уходит в прошлое. "Мы переходим к набору компетенций. Люди, у которых в дипломе написано что-то другое, могут получить эти компетенции, набрать нужные навыки", - рассказала Галина Волкова.

Допустим, у тебя в дипломе написано: технолог, но ты готов общаться с людьми, пунктуален и стрессоустойчив. Почему бы не стать специалистом колл-центра? "Даже сейчас в условиях самоизоляции в базе одной из больших платформ по подбору кадров 300 вакансий специалистов колл-центра", - пояснила Волкова.

Авторы подчеркивают, что Атлас подготовлен на основе анализа больших данных, опросов, прогнозов, с учетом особенной развития рынка труда в России и в мире. К слову, далеко не все профессии потребуют отличного знания компьютера.

Общество Образование Большая перемена с Ириной Ивойловой

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