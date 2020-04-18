В Грузии временно запретили легковые автомобили

В Грузии в целях предотвращения распространения коронавируса временно запретили движение легковых автомобилей. Распоряжение действует в период с 12:00 17 апреля до 21 апреля, озвучил советник премьер-министра по международным делам Ираклий Чиковани.

По его словам, такие шаги предприняты в связи с частым нарушением гражданами режима самоизоляции. Ограничивается также посещение кладбищ. Кроме того, вводится обязательное ношения защитных масок в помещении.

Напомним, грузинские власти приняли всеобъемлющий пакет мер для борьбы с пандемией. Так, с 21 марта по 21 апреля в стране было введено чрезвычайное положение. Предусматривается, в том числе, ограничение воздушных и сухопутных перевозок, привлечение к ответственности нарушителей карантина и запрет на мероприятия с участием более десяти человек.

По последним данным, в Грузии зарегистрировано 340 подтвержденных случаев коронавируса, три человека умерли от болезни.